p>CALCIOMERCATO BOLOGNA FALCINELLI SODDIMO CROTONE/ Negli ultimi giorni, al Crotone disono stati accostati due grandi nomi per l'attacco: Diego, per il quale sarebbe un ritorno allo Scida, e Danilo... PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI!

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!