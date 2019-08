NAPOLI HYSAJ VALENCIA / Procede la trattativa per il trasferimento di Elseid Hysaj al Valencia, nata dopo il grave infortunio di Piccini che ha rimediato la frattura della rotula. Il presidente del Valencia Peter Lim da Singapore ha autorizzato un’operazione last-minute sul mercato per risolvere il vuoto creatosi nel ruolo di terzino destro. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, la trattativa procede ma al momento non c'è ancora accordo tra i due club. L'agente Mario Giuffredi ha raggiunto un’intesa per un quinquennale a 2,8 milioni a stagione, manca l'accordo tra il Valencia e il Napoli sia sulla formula sia sulle cifre.

Hysaj ha il contratto in scadenza nel 2021 e in caso di permanenza non vorrebbe rinnovare, il Napoli è disposto a cederlo per una proposta quanto più vicina al trasferimento a titolo definitivo. Il Valencia propone un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a certe condizioni: qualificazione in Champions League della squadra e raggiungimento di 24 presenze da parte di Hysaj. La distanza c'è soprattutto sulle cifre: gli spagnoli hanno alzato la sua iniziale proposta a 21 milioni di euro complessivi, ilne chiede 24. Domani potrebbe essere un giorno importante per il prosieguo di questa trattativa, complessa soprattutto per il poco tempo a disposizione visto che lunedì alle 22 terminerà la sessione estiva di calciomercato. Il Napoli al momento ha tre esterni bassi sulla fascia destra e, in caso di permanenza sia di Hysaj che Verdi, dovrebbe mettere uno dei due fuori dalla lista Champions, oltre Tonelli. Questa situazione spinge il Napoli a considerare in maniera seria la proposta del Valencia ma De Laurentiis è fermo sulle sue condizioni.