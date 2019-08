CALCIOMERCATO INTER LUKAKU CONTE/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Inter, Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri, ha parlato del possibile arrivo di un vice-Lukaku: ""Di mercato preferisco sempre parlare con il club, nelle sede opportuni e se ci sono pensieri o dubbi di dirglielo. La rosa è questa, siamo contenti di cercare di fare qualcosa di importante con questi calciatori. La società è stata chiara, ho sentito prima Marotta che ha detto che il mercato dell'Inter è chiuso".

Il tecnico leccese ha parlato anche della situazione di Matteo Politano: "Penso che il direttore sia stato molto chiaro: ha detto che il mercato dell'Inter è finito. Credo che sia finito in uscita ed in entrata: eventualmente dovessero esserci delle uscite, a livello numerico saremmo costretti a fare delle entrate. Il direttore è stato chiaro, il giocatore non ha dato nessun avviso di scontentezza: mancano ancora due giorni alla fine del mercato, io sono contento dell'impegno, Matteo sa benissimo cosa penso di lui, che lo considero importante".