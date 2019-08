CALCIOMERCATO ZIDANE REAL MADRID/ Alla vigilia della sfida con il Villarreal, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha anche parlato di calciomercato e di eventuali rinforzi del club Blanco in vista della fine della sessione estiva: "Fino alla mezzanotte di lunedì sera può succedere di tutto, anche una o due bombe.

La cosa importante è il match di domani". Per le ultime notizie sui top club esteri---> clicca qui!

Al Real Madrid sono stati accostati diversi giocatori anche nel mirino dei club di Serie A, come Christian Eriksen, in scadenza nel 2020 con il Tottenham, e sul taccuino della Juventus, o Pogba, che però difficilmente potrebbe andar via data la chiusura del mercato in entrata in Premier League.