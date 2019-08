VIDEO CM.IT - Calciomercato, le ultime notizie di oggi sabato 31 agosto

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN INTER ROMA NAPOLI VIDEO CM.IT / Tutte le ultime notizie diofferte dalla redazione di Calciomercato.it : panoramica sugli ultimissimi movimenti die non solo selezionati per il nostro telegiornale. Dal caso Icardi alle manovre in casa bianconera passando per le cessioni degli azzurri di De Laurentiis.

GUARDA IL VIDEO!