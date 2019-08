INTER CAUSA ICARDI / Icardi e Inter: guerra aperta. Ieri è stata notificata alla società nerazzurra la causa presentata dall'avvocato dell'attaccante argentino al club.

Ma quali sono le contestazioni che Icardi muove all'Inter? Ecco l'elenco contenuto nell'atto ricevuto ieri dalla società:

- Esclusione da ogni iniziativa pubblicitaria e/o di marketing e/o di promozione riguardante l'Inter;

- Tolta maglia numero 9 nonostante i 124 gol nelle ultime 5 stagioni;

- Calciatore trattato in maniera differente dal resto della prima squadra;

- Esclusione di Icardi dalla chat della squadra in cui vengono comunicati orari e modalità di allenamento, dati all'argentino in maniera privata;

- Esclusione dagli allenamenti specificamente rivolti agli attaccanti e diretti da Conte.

- Esclusione alle esercitazioni tecnico-tattiche con la squadra:

- Icardi svolge soltanto il riscaldamento in gruppo, poi insieme agli altri giocatori in esubero (Joao Mario, Agoume, Salcedo, ecc) si allena su un altro campo sotto la direzione tecnica dello staff della Primavera o svolge allenamenti solitari in palestra.