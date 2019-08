DERBY LAZIO ROMA CONFERENZA INZAGHI / Il successo contro la Sampdoria della scorsa settimana ha fatto solo da preludio al primo big match della stagione della Lazio che domani pomeriggio alle 18 sarà impegnata contro la Roma nel derby capitolino. Come di consueto alla vigilia giorno di conferenze stampa con le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre in diretta le sue dichiarazioni.

DERBY - "Favoriti? Probabilmente in teoria, vista la prima giornata, ma in pratica assolutamente no. Sappiamo cos’è un derby, due partite a parte nel campionato.

Sarà strano giocarlo alla seconda giornata, non mi è mai capitato ma vale lo stesso per la Roma”.Preparata bene insieme ai ragazzi. Domattina avremo un risveglio muscolare poi andremo a fare questa gara importantissima. Dovremo avere umiltà ma anche coraggio".

FORMAZIONE - "Leiva sta bene e giocherà dall'inizio. Poi sceglierò le altre due mezze ali. Luis Alberto e Milinkovic hanno fatto bene domenica, ma anche Parolo. Posso anche giocare con Leiva e Parolo insieme, domani vedrò".

ARBITRO - "I precedenti li andiamo a vedere. Le ultime volte non siamo stati fortunati, speriamo che questa volta possa essere il contrario".

MERCATO - "Mancano due tre giorni, ora siamo concentrati su quello che avverrà domani. Abbiamo una società e il direttore vigile sul mercato, vedremo cosa accadrà".