CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES WERDER BREMA / C'è grande fermento anche in uscita per il Napoli che proprio questa mattina ha salutato ufficialmente Adam Ounas, accasatosi al Nizza. L'algerino potrebbe però non essere l'ultima cessione nel reparto offensivo.

Stando a quanto rivelato da 'Deichstube.de', direttore sportivo delavrebbe già contattato Cristianoper Amin. Il club teutonico avrebbe infatti mosso una proposta di prestito nei confronti degli azzurri per l'esterno ex Ajax che ha anche già militato in Bundesliga. Per tutte le notizie di calciomercato CLICCA QUI!

Risulterebbe comunque un trasferimento sorprendente in quanto nella stessa zona di campo il Werder presenta il talentuoso Milot Rashica che al momento risulta però ai box anche se dovrebbe tornare già dopo la sosta.