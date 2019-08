DERBY LAZIO ROMA CONFERENZA FONSECA / Subito il derby: dopo il pareggio contro il Genoa, la Roma è attesa dalla stracittadina con la Lazio. Domenica alle ore 18 il fischio d'inizio all'Olimpico, oggi invece le consuete conferenze della vigilia. Parla prima Fonseca: Calciomercato.it vi offre in diretta le sue dichiarazioni.

DERBY - "Ho già giocato diversi derby in carriera: è una partita speciale per i tifosi e lo si capisce passeggiando in città. Vale tre punti ma esiste un coinvolgimento emotivo molto maggiore. Spero sia il primo di tanti derby: sono molto motivato".

SMALLING - "E' un calciatore che ha fatto più di 200 presenze con il Manchester United: è un calciatore rapido, aggressivo e che può aggiungere qualità alla nostra squadra. E' tra i convocati".

MANCINI E ZAPPACOSTA - "Sono pronti, potrebbero giocare ma non lo rivelerò".

FLORENZI ALTO - "Sì, sto prendendo in considerazione questa ipotesi. E' un qualcosa su cui abbiamo lavorato durante la settimana e domani vedremo se opteremo per questa soluzione".

ESTERNI - "Non voglio rivelare come ci comporteremo noi domani: abbiamo fatto una valutazione profonda della nostra partita contro il Genoa, abbiamo preparato la gara contro la Lazio e vedrete domani come ci comporteremo".

CONVINZIONE GIOCATORI - "Sembra che a loro piaccia la mia voce e sembra che questo risulti decisivo. Questi colloqui passano per una spiegazione del modo di giocare e sul perché li riteniamo importanti nel nostro progetto.

Si tratta di convincerli del perché della nostra scelta".

VERETOUT - "Anche lui potrebbe partire dall'inizio: è pronto come tutti ad eccezione di Spinazzola e Perotti".

LAZIO FAVORITA - "Sono solo parole, conta il campo. La Lazio è fortissima con grandi calciatori, conun sistema di gioco ben rodato. Ma per noi non è importante essere o meno favoriti: importante è il campo e come affrontare la partita. Capisco che la stampa possa sollevare queste questioni, ma per me non è importante: chi è favorito deve dimostrarlo sul campo".

SCHICK - "E' qui con noi, domani quindi sarà convocato. E' pronto per giocare e non parlo di situazioni che non siano tecniche".

SOCIAL - "E' una questione regolamentata dal club: il calciatore non può postare tutto ciò che riguarda la squadra. Per la vita personale può fare quello che ritiene opportuno".

JUAN JESUS - "Non esistono errori individuali, esistono errori di squadra. Rispetto all'esterno, sono io il massimo responsabile. Il calciatore deve essere mentalmente forte, poi all'interno facciamo le nostre analisi e io parlo singolarmente con i calciatori. Ripeto: non esistono errori singoli, ma di squadra".

KLUIVERT - "E' giovane e ha bisogno di crescere, lo farà. Crediamo in lui e il suo rendimento crescerà, mi sembra che abbia già giocato bene con il Genoa. Crescerà ancora nel corso della stagione.

LUIS ALBERTO - "E'un giocatore di grande qualità, importante per la propria squadra ma noi non ci preoccupiamo dei singoli, non fa parte del nostro modo di difendere. Sappiamo che in determinati momenti può essere decisivo e cercheremo di contrastarlo con momenti collettivi e non con una marcatura singola".

LUIS ENRIQUE - "Una parola per un allenatore che è passato anche da qui che sta attraversando un momento difficile. Ci tenevo a mandargli un abbraccio da parte mia, del club e di tutto il gruppo di lavoro".