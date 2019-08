CALCIOMERCATO JUVENTUS NSOKI NIZZA / Non sarà in Italia il futuro del classe 1999 Stanley Nsoki, difensore transalpino ormai ex PSG che nei giorni scorsi era stato accostato con decisione anche alla Juventus.

Il 20enne franco-congolese però non si vestirà di bianconero, bensì di rossonero, quello delche ne ha appena annunciato l'arrivo con un comunicato apparso sul proprio sito. Nsoki approda in Costa direttamente dal PSG, squadra con cui è cresciuto nel settore giovanile, facendo anche il suo esordio appena maggiorenne in Ligue 1.