GENOA FIORENTINA MONTELLA / Conferenza stampa per Vincenzo Montella prima di Genoa-Fiorentina. Inevitabilmente partire dalla gara contro il Napoli, sia per l'aspetto tecnico che per quello arbitrale: "Mi aspetto che la squadra risponda con la stessa aggressività, entusiasmo e coraggio mostrato contro il Napoli. Se fossimo stati più esperti come partite giocate a certi livelli probabilmente dopo il 3-3 non avremmo perso. Domani sarà difficile essere la migliore Fiorentina, il Genoa è una squadra rinnovata, una buona squadra. Sarà una battaglia sportiva e servirà la massima concentrazione".

RIZZOLI - "Bello che venga riconosciuto l'errore, sono stati bravi ad ammettere di essersi sbagliati. Sul rigore di Mertens è stato fatto un errore gravissimo, su quello di Ribery se ne può discutere.

Comunque sono stati bravi, Rizzoli mi piace molto, i suoi errori li accettavo più volentieri”.

NUOVI - "Ribery non è ancora pronto, già con il Napoli l'ho forzato. Non sarà titolare, ma se ci sarà l'opportunità di inserirlo lo farò. Caceres ha fatto tutto l’allenamento con la squadra, sta bene, o almeno mi sembra stia bene. Dalbert sta benissimo, è quello che a livello fisico sta più avanti. Credo sia in grado anche di giocare novanta minuti".

ATTACCO - "Per sopportare una squadra con Boateng e una punta c'è bisogno di certi esterni. Vi chiedo equilibrio nei giudizi, la stagione è lunghissima. Servono 18/20 calciatori per finirla. Con Vlahovic ci vuole equilibrio sia nei giudizi che nel proporlo, ha qualità importantissime. Così come Ribery e Boateng che se giocano sono fenomeni e se non giocano sono vecchietti. Abbiamo calciatori di grande qualità".

CHIESA - "Ha tutte le caratteristiche e le potenzialità del campione, sia fisicamente sia tecnicamente. Sabato con il Napoli mi ha sorpreso sotto l'aspetto fisico, ha fatto una partita molto intensa e molto aggressiva, cosa che non aveva fatto con il Monza".