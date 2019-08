FIORENTINA MONTELLA POLITANO / Sconfitta con polemiche alla prima contro il Napoli, la Fiorentina di Montella si prepara alla sfida contro il Genoa. Il tecnico dei toscani in conferenza stampa ha parlato anche di mercato, dove la società viola è in trattativa per Matteo Politano dell'Inter.

Montella ha affermato: "Sul mercato abbiamo le idee chiare, abbiamo deciso dopo la tournée di credere nei nostri ragazzi. Abbiamo deciso di inserire giocatori funzionali con più esperienza che possano aiutare i nostri giovani a crescere: questa è la valutazione nostro, della società. Io più giocatori arrivano, più sono contento: se sono bravi, sono ancora di più contento. Preferisco avere problemi di abbondanza".