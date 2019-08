CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG / Il Barcellona sta cercando in ogni modo di riportare Neymar al 'Camp Nou' ma con ogni probabilità gli sforzi di Bartomeu e soci dovrebbero risultare vani. Secondo il 'Mundo Deportivo' infatti i blaugrana avrebbero già comunicato al PSG che non intendono soddisfare la richiesta di 215 milioni di euro per riportare il brasiliano in Catalunya e la trattativa sembra in procinto di arenarsi.

Il quotidiano spagnolo ha spiegato che dopo la giornata di ieri il ritorno di Neymar in blaugrana è in procinto di saltare anche se non lo si può scartare al 100% in quanto il mercato chiuderà ufficialmente i battenti lunedì. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Bartomeu e i dirigenti del Barça sono tornati dal brevissimo incontro di Monaco consapevoli di non poter soddisfare le pretese del Paris Saint Germain. Inaccettabile per i vertici catalani le altissimi richieste dei francesi che complici le difficoltà con Todibo, Rakitic e Dembele hanno preferito virare nuovamente solo su una soluzione cash. Al momento le conversazioni tra i club verrebbero riattivate solo nel caso in cui fosse il PSG a volerlo anche se appare complicato convincere i calciatori coinvolti visto anche il poco tempo a disposizione. L'ago della bilancia in tal senso sarebbe Dembele che rifiuta il trasferimento e di conseguenza l'investimento economico risulterebbe impossibile per il Barcellona.