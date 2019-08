INTER ICARDI MAROTTA PSG LEONARDO / Continua a tenere banco in casa Inter la vicenda legata a Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha fatto causa alla società nerazzurra, ma nel frattempo non è da escludersi l'ipotesi rinnovo. Il classe 1993 ha deciso di chiedere al collegio arbitrale il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti e un risarcimento danni di 1,5 milioni di euro.

Su Icardi c'è anche però l'interesse dell'Atletico Madrid, mentre sembra essersi sopito quello del Monaco, che avrebbe virato su Augustien del Lipsia. Attenzione però all'ipotesi Paris Saint-Germain. 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea come Marotta speri in un'offerta proveniente da Madrid, sponta Atletico, ma anche da Parigi. I tanti infortuni occorsi agli attaccanti parigini potrebbero far sì che il club transalpino decida di effettuare un investimento in attacco. Per questo la dirigenza nerazzurra spera che possa arrivare una chiamata da Leonardo.