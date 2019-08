JUVENTUS CHIELLINI UMTITI / L'infortunio di Giorgio Chiellini, che sarà costretto ad operarsi e resterà fuori per 5-6 mesi, complica e non poco i piani della Juventus. Il club bianconero valuterà in queste ultime ore di mercato se intervenire o meno sostituendo il proprio capitano. Di certo, per ora, è che sia Rugani che Demiral, entrambi con estimatori e pretendenti sia italiane che estere, sembrano destinati a restare e a contribuire alla causa bianconera.

La coperta ora è più corta, ma non è escluso che la Juventus decida di investire per un nuovo rinforzo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il 'Corriere dello Sport' sottolinea che, oltre alla permanenza di Rugani, il club bianconero starebbe studiando l'eventuale richiamo dal prestito al Genoa di Romero. Anche se spunta un'ulteriore ipotesi proveniente da Barcellona: in queste ultime ore di mercato sarebbe tornato di moda il nome di Samuel Umtiti, già seguito in passato dai bianconeri e non una prima scelta in casa catalana. Il tempo però è poco e al momento si tratta solo di voci: bisognerà vedere se nelle prossime ore l'idea si concretizzerà.