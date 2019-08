CALCIOMERCATO INTER REBIC / Rebic nome 'caldo' di questi ultimi tre giorni di sessione estiva. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, sul tavolo dell'attaccante croato ci sono le offerte di Inter e Bayern Monaco. Già in Italia con la Fiorentina (che una sostanziosa percentuale sulla rivendita), senza però riuscire a lasciare il segno, il classe '93 potrebbe preferire l'Inter ai bavaresi per una questione di offerta (migliore) e per la consequenziale possibilità di far ritorno in Serie A.

affonderebbero il colpo solo però in caso di cessione di, sul quale è molto forte proprio ilclubviola. L'ostacolo sarebbe eventualmente l', ben disposta - specie dopo l'acquisto di. Parentesi: sono stati molto vicini anche a ingaggiare- a lasciare andare il vicecampione del Mondo ma alle sue condizioni con base sui 35 milioni di euro. I tedeschi sono inoltre poco inclini a formule diverse da quelle a titolo definitivo. Su Rebic si registra anche - e ancora - la presenza del Milan . Per ora, tuttavia, i rossoneri non sono andati oltre una manifestazione di interesse.