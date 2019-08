CALCIOMERCATO JUVENTUS SAMPDORIA GENOA PJACA / Marko Pjaca valuta la scelta migliore per il suo futuro. Alle prese con i postumi del grave infortunio rimediato lo scorso marzo, l'esterno offensivo sembrava destinato a restare alla Juventus fino a gennaio per poi ripartire in prestito.

Tuttavia, riporta 'Tuttosport', nei suoi piani potrebbero esserci modifiche dell'ultima ora: clicca qui per restare aggiornato.

Sul 24enne, infatti, avrebbero fatto un pensierino la Sampdoria e soprattutto il Genoa: si profila quindi un possibile derby di mercato per il prestito (con contributo bianconero all’ingaggio). Pjaca e la Juventus valuteranno in queste ore se prendere la strada di Genova o rimandare a gennaio.