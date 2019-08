BRESCIA CELLINO ROMULO GUARIN / Non solo Mario Balotelli. Massimo Cellino punta a regalare ad Eugenio Corini due innesti di grande esperienza per la propria rosa. E i nomi in questione sono quelli di Fredy Guarin e Romulo.

L'italo-brasiliano è in uscita dal, mentre il colombiano ex Inter è svincolato dopo l'esperienza cinese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il 'Corriere dello Sport' sottolinea come la pista Guarin resti calda: Cellino non abbandona l'idea che porta al centrocampista, che tornerebbe volentieri in Serie A. L'affare Romulo sarebbe invece più concreto: possibile che in queste ultime ore di mercato possa arrivare la chiusura. Il Genoa, nel caso, si fionderebbe sullo svincolato Donati.