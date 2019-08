SERIE A DAZN 2A GIORNATA / Tornano le emozioni della Serie A su DAZN. Nella seconda giornata, la piattaforma in streaming proporrà tre sfide molto interessanti. Si parte oggi, alle ore 18, con Milan-Brescia: la squadra di Giampaolo cerca di rifarsi dopo la sconfitta di Udine ma di fronte avrà una formazione entusiasta per il ritorno in massima serie.

Domani sera, invece, in live streaming si potranno seguire, match dal sapore europeo, e, primo scontro diretto per la salvezza.

Ecco il quadro completo:

Sabato, ore 18.00

Milan-Brescia

Domenica, ore 20.45

Atalanta-Torino

Udinese-Parma