CALCIOMERCATO NAPOLI VISITE MEDICHE LLORENTE / Nel giorno di Juventus-Napoli, gli azzurri si assicurano le prestazioni di Fernando Llorente. Reduce da una buona stagione con il Tottenham, l'attaccante 34enne arriva da svincolato e firmerà un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Stamane, come mostrano le immagini di Calciomercato.it , Llorente è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Superati i test fisici, ci sarà poi la firma sul biennale con la società di