CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Mauro Icardi fa causa all'Inter. Dopo aver rifiutato molteplici detinazioni, il forte attaccante argentino ha deciso di chiedere al collegio arbitrale il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti e un risarcimento danni di 1,5 milioni di euro. Contenuto in un faldone di circa 50 pagine, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il ricorso è destinato a decadere nel caso in cui Maurito dovesse lasciare i nerazzurri.

Icardi, secondo la rosea, nel ricorso molto dettagliato farebbe riferimento alle parti di allenamento svolte da solo e chiederebbe quindi di essere trattato alla pari degli altri compagni. Non è da escludere che questa mossa sia arrivata per mettere ulteriore pressione sui nerazzurri spingendoli ad accettare le sue condizioni per lasciare Milano ed approdare a Torino. Icardi, infatti, già da tempo ha dato il suo gradimento alla Juventus, che in Italia è rimasta senza rivali dopo la permanenza di Dzeko a Roma e l'approdo di Llorente a Napoli. Intanto, in questi ultimi giorni di mercato Marotta e Wanda Nara tratteranno per provare a trovare una soluzione che accontenti le parti: il rischio è che l'ex capitano e numero nove resti all’Inter, che sarebbe poi costretta a fargli giocare il 10% delle partite ufficiali per evitare che possa chiedere la giusta causa di recesso dal contratto a fine stagione.