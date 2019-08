PSG NEYMAR BARCELLONA / Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la sessione estiva di calciomercato ed è corsa contro il tempo per il Barcellona che sta cercando in ogni modo di riportare Neymar al 'Camp Nou'. Nelle ultime ore sono aumentate le voci sul pressing blaugrana respinto dal Psg che, in serata, è uscito allo scoperto tramite il direttore Leonardo che sul tema ha chiarito: "Per Neymar, abbiamo ricevuto una prima proposta il 27 agosto - esordisce il dirigente del Psg -. Siamo stati aperti alle discussioni, ma non c'è mai stato un accordo scritto.

Sanno qual è la nostra richiesta. Oggi, alla luce di quello che abbiamo chiesto e ciò che abbiamo ricevuto come proposta, posso dire che non c'è accordo con il Barcellona" le parole riportate dal transalpino 'ActuFoot' raccolte in zona mista dopo la vittoria in campionato sul Metz.

Infine Leonardo aggiunge: "Il Barcellona è l'unico candidato. Scambio con Dembele? Ha saputo che sarebbe dovuto venire il 27 agosto, a pochi giorni dalla fine del mercato, è complicato - a conferma dell'anticipazione di Calciomercato.it - Un giocatore come Neymar è sempre importante per chiunque, ma i rapporti adesso non sono tranquilli come prima".