Milan, offerta al Gremio per Everton

MILAN EVERTON / Prosegue, ma senza successo, la caccia all'attaccante da parte del Milan che in queste ultime ore sta cercando di accelerare per mettere a disposizione del tecnico Marco Giampaolo l'ultimo tassello richiesto.

Con l'ipotesi Correa sempre più complicata , dal Brasile arriva una nuova indiscrezione secondo cuiavrebbero mosso passi ufficiale per, classe '96 del Gremio, formulano un'offerta da circa 30 milioni di euro. Lo riferisce 'Globoesporte', secondo cui però la proposta sarebbe immediatamente respinta al mittente dal club che ha già respinto anche un'offerta da 5 milioni per il prestito più 39 per il riscatto formulata dai cinesi del