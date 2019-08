VOTI E TABELLINO DI BOLOGNA-SPAL: male Destro, ci pensa Soriano

BOLOGNA SPAL TABELLINO VOTI / Il Bologna la spunta all'ultimo respiro con la Spal, vincendo 1-0 grazie al gol di Soriano al 93'. Il centrocampista fallisce varie occasioni poi trova il guizzo vincente, non incide invece Destro. Grande prova di Berisha per la Spal, ma non basta.

VOTI

BOLOGNA

Skorupski 6,5

Tomiyasu 6,5

Danilo 6,5

Denswil 6

Dijks 6

Poli 6 (Dzemaili 6)

Medel 5,5 (Palacio sv)

Soriano 6,5

Orsolini 6,5

Destro 5 (Santander 6)

Sansone 6

All.

Mihajlovic 6,5

SPAL

Berisha 7,5

Cionek 6

Vicari 6,5

Felipe 5,5

D'Alessandro 6

Valoti 6 (Valdifiori 6)

Missiroli 6,5

Kurtic 5

Igor 5,5 (Tomovic sv)

Di Francesco 6 (Floccari sv)

Petagna 5

All. Semplici 6

TABELLINO

BOLOGNA-SPAL 1-0

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli (71' Dzemaili) Medel (82' Palacio), Soriano; Orsolini, Destro (63' Santander), Sansone. All. Mihajlovic

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Valoti (64' Valdifiori), Missiroli, Kurtic, Igor (83' Tomovic); Di Francesco (81' Floccari), Petagna. All. Semplici

Marcatore : 93' Soriano

Ammoniti: Danilo, Medel, Santander, Igor, Missiroli

Arbitro: Di Bello