Serie A, Bologna-Spal 1-0: Soriano decide al 93'

SERIE A BOLOGNA SPAL / Il Bologna batte 1-0 la Spal con un gol in pieno recupero di Soriano al 93'. Gara ricca di emozioni con le due squadre che provano a superarsi, ma è il Bologna a fare qualcosa di più. Occasioni importanti per Destro in avvio, poi è Orsolini nel finale di tempo a sbattere su Berisha, mentre la migliore chance ospite è per Valoti che non trova la porta da ottima posizione. Nella ripresa è quasi assedio Bologna, se si eccettua un diagonale a lato di D'Alessandro in contropiede.

Berisha diventa protagonista assoluto con almeno due miracoli, su Orsolini e Soriano, con il centrocampista che fallisce anche un gol fatto centrando la traversa da pochi metri. Nel finale anchedeve impegnarsi, salvando su. Al 93' arriva la rete di Soriano, che incorna alla grande abbattendo il muro Berisha. Vittoria pesante per i rossoblu', secondo ko per la Spal

CLASSIFICA SERIE A: Bologna* 4; Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Torino, Brescia, Udinese e Juventus 3 punti; Genoa, Roma, Verona; Spal*, Fiorentina, Sassuolo, Milan, Cagliari, Parma, Sampdoria e Lecce 0

* una gara in più