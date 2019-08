Inter, Icardi tra causa e contatti per la cessione: le ultime

INTER ICARDI / Ore convulse per Mauro Icardi, tra calciomercato e avvocati.

Nella giornata di oggi all'Inter è stata notificata l'intenzione del calciatore, tramite il suo entourage ed i legali di fiducia, di intentare causa alla società nerazzurra chiedendo un risarcimento danni ed il reintegro nella parte tattica degli allenamenti, dalla quale è stato escluso dopo la decisione della società di tagliarlo dal progetto tecnico nerazzurro. Una situazione piuttosto intricata che come effetto ha avuto nell'immediato un irrigidimento dei discorsi in corso con il, che in ogni caso anche in serata avrebbe avuto nuovi contatti per cercare di arrivare all'ex capitano interista per il quale gli intermediari sono ancora al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.