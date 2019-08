VIDEO CM.IT - Inter, Carnevali contento per il 'suo' Sensi

INTER CARNEVALI SASSUOLO / Un Sassuolo profondamente rinnovato punta a traguardi più ambiziosi dopo l'ultima stagione al di sotto delle aspettative. Di questo, e non solo, ha parlato l'Ad neroverde Stefano Carnevali intercettato dai cronisti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, dopo una giornata importante di mercato a Milano.

Si parte però da Stefano Sensi, ex Sassuolo subito al centro della nuova Inter di Conte: "Stefano è un giocatore oltre che di grande qualità, proprio di grande personalità. Chiaro che giocare a San Siro con la maglia dell’Inter non è facile, ma abbiamo visto come si è comportato alla prima giornata e credo che sentendo Conte sia uno dei suoi giocatori preferiti per cui penso abbiano fatto una scelta giusta. Noi siamo dispiaciuti da una parte ma contenti perché vedere che fa bene in un club come l’Inter vuol dire che abbiamo scelto negli anni un buon giocatore che può andare a buoni livelli".

