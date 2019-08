SASSUOLO CARNEVALI JUVENTUS DEMIRAL CHIELLINI / Ai microfoni di Calciomercato.it, l'ad del Sassuolo Carnevali ha commentato anche l'infortunio di Chiellini e la situazione di Demiral, arrivato alla Juventus proprio dal club neroverde.

"Demiral può sostituire Chiellini? Mi dispiace molto per l'infortunio di Chiellini, non ci voleva per lui e la Juventus. Demiral ha le carte in regola per sostituirlo anche se non ha una grande esperienza. Però ha grande qualità e prospettiva, gli serve solo un po' di tempo per maturate. In una squadra come la Juve, così organizzata, può fare solo bella figura".