CALCIOMERCATO SASSUOLO CARNEVALI INTER MATRI BERARDI BABACAR / Intercettato a Milano da Calciomercato.it, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle trattative in casa neroverde. "Doppio colpo? Per il momento è solo Defrel, con Chiriches siamo a buon punto e speriamo di definire tutto domani. Sono due investimenti importanti e speriamo lo siano anche in campo per mister De Zerbi. Per Defrel è stata determinante la sua volontà di tornare al Sassuolo.

Non è stata una trattativa semplice, oltre allac'erano anche ile altre società su di lui. Mercato chiuso in entrata? Se dovessimo fare un altro colpo di mercato potrebbe essere per un terzino sinistro, visto chestarà fuori un po' di tempo per infortunio. Faremo le giuste valutazioni in merito. Se l'ha cercato? No.? Se non ci sono le condizioni giuste resta al Sassuolo.? Per noi è un elemento importante, in questo momento non prendiamo in considerazione una sua cessione. È una colonna del Sassuolo e indipendentemente dalla volontà di un altro club resterà con noi almeno fino alla prossima stagione".