PARMA DARMIAN / Riecco Matteo Darmian. Dopo 4 anni al ManchesterUnited, l'ex Milan, Palermo e Torino torna in Italia in cerca di rilancio. Lo farà con la maglia del Parma, che lo preleva dal club inglese dove da tempo ormai era finito ai margini del progetto.

In serata l'arrivo in Italia, dove ad attenderlo in aeroporto c'erano anche i cronistici di 'Sky' ai quali ha brevemente dichiarato: "Non posso dire nulla, ma sono contento. Parma occasione importante anche per la Nazionale? Sicuramente". Quindi, in chiusura, gli viene chiesto anche dei suoi ex compagniappena passati all'Inter: "Sono giocatori forti, faranno una grande stagione". Per Darmian, che arriva a titolo definitivo a fronte di un pagamento di circa 1,5 milioni di euro, è pronto un contratto triennale.