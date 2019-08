Inter, Icardi fa causa ma tratta il rinnovo: e il Monaco...

CALCIOMERCATO INTER ICARDI MONACO / Ultimi giorni di calciomercato convulsi in casa Inter per quanto concerne il futuro di Mauro Icardi.

Il club nerazzurro, come riportato dall'Ansa, ha ricevuto oggi la notifica della richiesta da parte del giocatore di reintegro nella parte tattica degli allenamenti, incluse le partitelle, unita a quella di risarcimento danni per un milione e mezzo di euro. Al tempo stesso, però, si tratta per il rinnovo del contratto, in scadenza nel, valutando l'ipotesi della cessione in prestito. Come anticipato da Calciomercato.it, Wanda Nara sta provando a convincere Icardi ad accettare le proposte di Atletico Madrid e Monaco