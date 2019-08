JUVENTUS INFORTUNIO CHIELLINI / Brutta tegola per la Juventus che perde capitan Giorgio Chiellini: diversi mesi di stop per il difensore bianconero che a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio rischia di rientrare solo per il finale di stagione e, quindi, inevitabilmente va a condizionare le operazioni di mercato della Juventus in queste ultimissime ore della sessione estiva. Il primo effetto immediato e prevedibile è la 'promozione' di Matthijs deLigt: in panchina a Parma nel debutto stagionale, l'olandese era rimasto sorpreso dall'esclusione ed ora è pronto quindi a prendere il posto del veterano juventino.

Ma non finisce qui.

La coperta ora si accorcia per la retroguardia bianconera. Da giorni gli uomini mercato della Juve stanno cercando di sistemare in uscita almeno uno tra Rugani e Demiral che hanno diversi estimatori in Italia ed all'estero. Il primo, su tutti, sembrava il prescelto per la cessione con la Roma in pressing particolare, mentre per il secondo si vociferava di una possibilità last-minute destinazione Milan. Tutte piste che però ora vengono congelate. Non si segnala al momento l'intenzione della Juventus di tornare sul mercato per un nuovo difensore, quindi prende quota la doppia permanenza di Rugani e Demiral che garantiranno profondità di scelte al tecnico Sarri.