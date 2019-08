CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ VALENCIA / Napoli e Valencia al lavoro per la cessione in Spagna di Hysaj.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', gli iberici e il terzino albanese avrebbero l'accordo per un contratto di cinque anni da 2,7 milioni di euro a stagione. Distanza invece tra il Valencia e il Napoli per la valutazione economica del giocatore. Il Valencia mette sul piatto 21 milioni (3 per il prestito oneroso più 18 per l'obbligo di riscatto alla 25esima presenza), il Napoli ne chiede 25 (5 + 20).