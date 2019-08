JUVENTUS NAPOLI SARRI / Niente Juventus-Napoli per Maurizio Sarri.

Il fatto che si fosse presentato il suo vicealla conferenza stampa avrebbe fatto capire come sarebbe stato difficile per il tecnico toscano, grande ex della sfida, essere presente in panchina. Ora 'Sky Sport' annuncia come Sarri salterà la sfida: i medici dello staff bianconero non hanno dato all'allenatore il benestare. Sarri sta guarendo dalla polmonite ed è riuscito a seguire la squadra in campo solo in una circostanza, senza però allenarla personalmente.