EUROPA LEAGUE ROMA LAZIO CALENDARIO / Nella giornata di oggi hanno avuto luogo i sorteggi di Europa League per le due italiane ancora in lizza dopo l'eliminazione prematura del Torino. Per la Roma girone con Basaksehir, Wolfsberger e Borussia Moenchengladbach.

invece impegnata controI giallorossi esordiranno il 19 settembre contro i turchi di Istanbul in casa, mentre i biancocelesti andranno in trasferta ad affrontare i rumeni del Cluj alle 18.55 dello stesso giorno.

Roma, il calendario completo di Europa League

Roma-Instanbul Basaksehir – 19 settembre, ore 21:00

Wolfsberger-Roma – 3 ottobre, ore 18:55

Roma-Borussia Monchengladbach – 24 ottobre, ore 18:55

Borussia Monchengladbach-Roma, 7 novembre, ore 21:00

Basaksehir-Roma – 28 novembre, ore 18:55

Roma-Wolfsberger – 19 dicembre, ore 21:00

Lazio, il calendario completo di Europa League

Cluj-Lazio - 19 settembre 2019 ore 18.55

Lazio-Rennes - 3 ottobre 2019 ore 21.00

Celtic-Lazio - 24 ottobre 2019 ore 21.00

Lazio-Celtic - 7 novembre 2019 ore 18.55

Lazio-Cluj - 28 novembre 2019 ore 21.00

Rennes-Lazio - 12 dicembre 2019, ore 18.55