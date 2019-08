MILAN BAKAYOKO MONACO / Nella scorsa stagione è stata una delle note più positive dopo una partenza tutt'altro che buona. I 40 milioni per il suo riscatto sono stati giudicati dal Milan troppo elevati. Di lui si era parlato di un clamoroso ritorno in rossonero, specialmodo in caso di addio di Kessie.

Tiemoué tornerà a vestire una maglia che ha già indossato, ma non quella del Milan, bensì del.

Come riferisce 'France Football', l'affare è imminente: il giocatore lascerà il Chelsea in prestito per accasarsi nel Principato, dove ha disputato indubbiamente le miglior stagioni in carriera. Lo conferma il vicepresidente Oleg Petrov: "Stiamo cercando un centrocampista difensivo e contiamo di chiudere per lui oggi".