Real Madrid, fatta per Fernandes? L'annuncio di Pradè

CALCIOMERCATO REAL MADRID BRUNO FERNANDES / Bruno Fernandes potrebbe finire a breve al Real Madrid. La stampa spagnola ne ha parlato nei giorni scorsi e oggi, il ds della Fiorentina Daniele Pradè, ha confermato questi rumors nel corso della conferenza stampa di presentazione di Dalbert.

Come riporta l'edizione online del 'Corriere dello Sport', il dirigente, commentando i rumors sull'interesamento per, altro calciatore dello Sporting Lisbona, ha affermato: "Il brasiliano potrebbe essere tolto dal mercato perché Bruno Fernandes andrà al Real per 70 milioni". Le sue parole hanno avuto grande ripercussione in Spagna: l'eventuale colpo dei blancos, infatti, sarebbe una sorpresa e potrebbe obbligarli a liberare James Rodriguez, che avrebbe ancora meno spazio a disposizione con l'arrivo dell'ex Udinese e Sampdoria.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!