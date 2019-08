CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR VALVERDE / Senza un lieto fine per ora l'intrigo legato al futuro di Neymar sempre desideroso di tornare al Barcellona. Una vera e propria telenovela che si arricchisce col passare delle ore di nuovi appuntamenti.

Dopo la frenata di questa mattina ha preso la parola sulla vicenda anche l'allenatore blaugrana, Ernesto, che in conferenza stampa pre-Osasuna ha detto sull'asso del: "Non vedo l'ora che la sessione si chiuda, che sia tutto finito.Queste situazioni avvengono perché si tiene il mercato aperto quando il campionato è già cominciato. Ci sono molti pettegolezzi, ma non dovrebbero interessarci. Su Neymar non ho nulla da dire. È un giocatore di un'altra squadra, rispettiamo gli avversari e vedremo cosa succede". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI