ITALIA UNDER-21 NICOLATO UFFICIALE KEAN ZANIOLO / Prime convocazioni per Paolo Nicolato alla guida della nazionale under-21. Il nuovo ct degli azzurri guiderà la nazionale contro i pari età di Moldavia e Lussemburgo. La prima gara sarà a Catania il 6 settembre. Prima convocazione, tra gli altri, per Riccardo Sottil della Fiorentina.

Tornano in nazionale under-21 anche, non convocati daper via del codice etico.

I convocati:

Portieri: Plizzari (Livorno), Carnesecchi (Trapani), Del Favero (Piacenza).

Difensori: Bellanova (Bordeaux), Adjapong (Verona), Bastoni (Inter), Gabbia (Milan), Del Prato (Livorno), Bettella (Pescara), Ranieri (Fiorentina), Sala (Entella), Marchizza (Spezia), Tripaldelli (Sassuolo).

Centrocampisti: Tonali (Brescia), Frattesi (Empoli), Carraro (Perugia), Zaniolo (Roma), Locatelli (Sassuolo), Zanellato (Crotone), Maggiore (Spezia).

Attaccanti: Sottil (Fiorentina), Pinamonti (Genoa), Kean (Everton), Scamacca (Ascoli), Tumminello (Pescara).