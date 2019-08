Milan, nuova idea dal Real Madrid per il colpo in attacco

CALCIOMERCATO MILAN BRAHIM DIAZ / Il Milan continua a pensare a un colpo per il suo attacco: senza la cessione di André Silva, il colpo Correa è diventato quasi impossibile e quindi i rossoneri starebbero pensando ad una soluzione low cost.

Si tratta, secondo quanto svelato oggi da 'El Partidazo de Cope', di, giovane talento del Real Madrid in grado di giocare sia come trequartista che come esterno offensivo. Il classe 1999 è arrivato nel club blanco a gennaio scorso per 17 milioni di euro dal Manchester City ed avrebbe poco spazio tra i merengues in questa stagione: il Milan attende la sua risposta.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!