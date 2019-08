CALCIOMERCATO PSG BARCELLONA NEYMAR / Il caso dell'estate è senza dubbio quello legato a Neymar. La stella del PSG sembrava destinata ad un ritorno al Barcellona ma il dietrofront di questa mattina ha nuovamente mescolato le carte.

Intanto il 'Mundo Deportivo' evidenzia un nuovo possibile giallo legato all'asso brasiliano: oggi uno dei suoi sponsor, 'Gagà Milano', su Instagram ha pubblicato una foto dello stesso Neymar in posa con la maglia del Barça. Uno scatto prontamente eliminato pochi minuti dopo ma catturato dagli utenti sul web che hanno provveduto a farlo circolare. Evidente comunque come in realtà si dovrebbe trattare di un fotomontaggio ma rimane comunque il mistero legato alle azioni dello sponsor che ha fatto girare in rete una foto del genere.

Ecco la foto: