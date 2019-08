CALCIOMERCATO JUVENTUS HAN CAGLIARI/ Il Cagliari è stato uno dei maggiori protagonisti finora del calciomercato estivo. Il Ds Marcello Carli ha chiuso nelle ultime ore anche le operazioni Olsen e Simeone, con l'arrivo del centravanti argentino che ha generato grande entusiasmo nella piazza sarda.

"Siamo soddisfatti e felici dell'arrivo di Simeone", ha dichiarato Carli ai microfoni di Calciomercato.it . L'uomo mercato del Cagliari si è soffermato anche sull'intetesse della Juventus per il nordcoreano: "Sì, c'è qualcosa. Ne stiamo parlando", ha rivelato Carli in esclusiva ai nostri microfoni.