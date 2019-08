CALCIOMERCATO INTER ICARDI MONACO/ Ultimi giorni di calciomercato frenetici soprattutto in casa Inter, dove a tener banco è la situazione di Mauro Icardi, centravanti nerazzurro escluso dal progetto tecnico di Antonio Conte.

L'originario di Rosario, classe 1993, è nel mirino anche del Monaco.

In merito ha parlato anche Oleg Petrov, vice-presidente del club del Principato, ai microfoni de 'L'Equipe': "Al momento preferirei non parlare di questa voce di mercato, posso soltanto dire che non è facile".