CALCIOMERCATO CAGLIARI SIMEONE FIORENTINA / Il Cagliari non si ferma più. La campagna acquisti dei sardi si arricchisce ufficialmente di un nuovo innesto, questa volta in attacco dopo aver potenziato in maniera massiccia soprattutto la mediana. Il regalo per Maran risponde al nome di Giovanni Simeone, ormai ex centravanti della Fiorentina.

In attesa dei comunicati ufficiali dei due club interessati con ulteriori dettagli, dal registro della Lega Serie A risulta già ufficialmente depositato il contratto del 24enne argentino ex Genoa.

Simeone si trasferirà in Sardegna attraverso la formula del prestito.