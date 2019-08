Calciomercato Milan, Maldini pesca in Germania

CALCIOMERCATO MILAN BORGES - Il Milan sta cercando di mettere a segno un colpo importante in questi ultimissimi giorni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Giampaolo. Di pari passo, tuttavia, Maldini e Boban sono al lavoro per tentare di accaparrarsi subito i campioni del futuro.

In tale ottica si registra l'interesse dei rossoneri per Lenny, terzino destro tedesco classe 2001 che in patria viene considerato uno dei migliori talenti di Germania. Secondo quanto riportato dal portale 'rautenperle.com' sarebbe già stata imbastita una trattativa tra il Milan e l'proprietario del suo cartellino.