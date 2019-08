CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA POGBA / Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato dall'hotel Sheraton, dove lunedì si chiuderà il mercato estivo. Da Icardi a Conte, diversi gli argomenti toccati dal dirigente nerazzurro che è anche tornato sulla sua esperienza alla Juventus rivelando alcuni retroscena sui suoi migliori colpi come riportato dal nostro inviato: "Casiraghi, Cassano e Pogba i miei colpi migliori. Quella di Pogba è stata una delle più grandi plusvalenze della storia. Ci fu un'ottima sinergia tra il lavoro di scooting e i rapporti tra club e agenti.

Paratici fu uno degli artefici e ha sfruttato subito l'occasione quando Raiola lo ha offerto alla Juve. C'era anche il Milan? Siamo stati più bravi a rilanciare".

RONALDO - "A livello mediatico e di risonanza, il suo acquisto è pari solamente a quello di Maradona col Napoli e anche di Ronaldo il 'Fenomeno' con l'Inter. Per Cristiano fu determinante la sua volontà di provare un'altra avventura dopo Inghilterra e Spagna e di scegliere la Juventus. È stata un'operazione molto ambiziosa e rischiosa guardando i costi, andata in porto grazie anche al coraggio del presidente Agnelli. Un affare che non rientra nell'ordinario ma che ha dato i suoi frutti".