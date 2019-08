UEFA PREZZO BIGLIETTI / La UEFA tende la mano ai tifosi e con una nota annuncia una importante novità per la stagione sportiva appena iniziata. Da quest'anno, infatti, ci sarà un tetto massimo per il prezzo dei biglietti dei settori ospiti per i match delle competizioni europee: in Champions League, i tagliandi non potranno costare più di 70 euro, mentre in Europa League il prezzo scende a 45 euro.

Il presidenteha dichiarato in merito: "I tifosi sono la linfa vitale del calcio. Dunque, chi segue la sua squadra in trasferta deve poter acquistare i biglietti a un prezzo ragionevole, considerando le spese già sostenute per il viaggio. Imponendo un limite al prezzo dei biglietti, vogliamo permettere a tutti i tifosi ospiti di andare alla partita e rendere ancor più speciale l'atmosfera negli stadi"

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!