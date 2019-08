CALCIOMERCATO INTER MAROTTA CONTE / Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato nel corso di un evento tenutosi all'hotel Sheraton MilanSan Siro dove ha presenziato come presidente Adise.

Dal palco il dirigente nerazzurro ha parlato anche di Antonio: "Per allenare una big serve un grande gestore e lui lo è. Lo ha dimostrato anche nei tre anni con me alla Juve. Lui ha tutte le caratteristiche che deve avere un grande gestore. Se vale quanto un top player? Sì. Siamo contenti di aver rinunciato ad un calciatore e aver investito quei soldi su di lui. Invece di spendere ad esempio 20 milioni per un acquisto, li abbiamo spesi per Conte. Per l'Inter, oggi, ha una percentuale d'importanza molto elevata".