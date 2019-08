Calciomercato Inter, ore di fuoco per Icardi: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER ICARDI ATLETICO / Poco più di 72 ore per cercare di convincere Mauro Icardi a lasciare l'Inter e ripartire fuori dall'Italia: é questa la missione di Wanda Nara in questi ultimi sgoccioli di mercato dove la telenovela legata al futuro dell'argentino ha fatto da protagonista indiscussa.



La Juventus non ha mai presentato un'offerta ufficiale all'Inter e non si é mai seduta a trattare con la dirigenza nerazzurra mentre il Napoli, dopo una lunga attesa, ha deciso di abbandonare la pista e consolarsi con Llorente.

Come raccontato da Calciomercato.it Icardi é intenzionato a rimanere a Milan o nonostante la netta e forte presa di posizione della società : in queste ore però, sua moglie e agente, starebbe cercando di convincere il giocatore di prendere in considerazione le offerte diEntrambi sono pronti ad acquistare Icardi anche in prestito, nonostante il club francese abbia presentato un'offerta importante e superiore ai 60 milioni di euro: la formula del prestito potrebbe invece far vacillare Icardi. Attenzione al club di Simeone: la moglie del Cholo ha un legame particolare con Wanda Nara e la trattativa saltata con il Valencia per Rodrigo ha di fatto riacceso questo vecchio flirt.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!