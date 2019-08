CALCIOMERCATO MAROTTA SHERATON / Il calciomercato estivo si appresta ad andare in archivio: all'hotel Sheraton Milan San Siro - sede del mercato - si vivranno gli ultimi tre giorni. Proprio in questi istanti, Beppe Marotta, Amministratore delegato dell'Inter - come testimoniano le immagini di Calciomercato.it - è arrivato nella struttura. Ecco alcune sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

ICARDI - "Sapete quali sono le nostre intenzioni, le abbiamo dichiarate da tempo. Mancano due giorni alla fine e siamo molto fiduciosi nel poter trovare una collocazione adeguata al valore di Mauro Icardi. Anche nel rispetto che abbiamo nei suoi confronti per la professionalità che ha sempre dimostrato".

Sulla possibilità di vederlo alla Juventus, Marotta - come si vede bene dalla immagini - si esprime a gesti, escludendolo".

BILANCIO POSITIVO - "Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ringrazio il nostro Ds Piero Ausilio per l'ottimo lavoro svolto insieme a me. Siamo molto felici per gli investimenti che Suning e il presidente Zhang hanno profuso, mettendo a disposizione di Conte una squadra importante. Ritengo che il nostro mercato in entrata sia chiuso".

CALCIO ITALIANO - "Avere i soldi non vuol dire vincere sempre. Certo avere la possibilità d'acquisto come quella dei club inglesi è un gap davvero grande da colmare. Una volta in Italia eravamo i primi nel ranking, i migliori stranieri arrivano da noi, mentre ora la Serie A è di transizione per molti giocatori".